荷供烏24架F16戰機　提升遠程打擊能力

烏克蘭將從西方國家盟友獲得「夢寐以求」的美國製F16戰機，援助方之一的荷蘭政府周一（5日）宣布，加碼提供6架戰機至總數24架。烏克蘭軍方同日宣稱，日後接收戰機時將獲得一款射程最遠500公里的巡航導彈，提升遠程打擊。

荷蘭國防部長奧朗格林表示，荷蘭政府決定不再推進向美國空軍培訓公司德拉肯國際出售6架F16戰機的計劃，雙方同意有關交易短期內不會進行。荷蘭政府2021年與德拉肯國際達成協議，出售12架F16戰機，使對方擴充其第4代戰機機隊；如今隨着交易「胎死腹中」，這批取消交易的戰機改為加入正在準備交付烏克蘭、為數18架的同款戰機。荷蘭計劃今年派遣首架援烏戰機，到羅馬尼亞協助訓練烏方飛行員。

外界關注烏克蘭何時首次獲得及操作西式戰機之際，烏克蘭武裝部隊聯合部隊指揮官納耶夫周一表示，烏方目前等待在進一步軍事援助，獲得F16戰機及射程300公里至500公里的空對地導彈，但拒絕透露型號、來源等詳情。美國軍事新聞網站《戰區》指出，納耶夫很大機會是指美國製AGM158聯合空對地防區外導彈（JASSM）。

JASSM現役有兩個型號，分別是射程528公里的AGM158A及射程920公里的AGM158B，它屬於打擊地面目標的空射型巡航導彈，特點是採用匿跡設計，降低被雷達發現及被防空導彈攔截的機會，提高戰場存活率。《戰區》認為這款遠程武器對烏克蘭軍事力量而言是一大躍進，可以突破俄羅斯密集防空網絡打擊俄方領土及被佔領土。

另一款潛在援助烏克蘭、能夠與F16戰機整合的美國製空射型巡航導彈，是土耳其同款戰機裝備的AGM84H防區外陸攻導彈擴大反應型（SLAM-ER）。雖然它的射程只有273公里，但在美國軍方的庫存量比JASSM還要多，而且其採取的科技亦相對不敏感；就算在戰場落入俄羅斯手中，產生的安全風險不會很高，美方可以安心援烏。