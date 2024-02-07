哈馬斯積極回應加薩停火協議　美國指可能成事

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周二（6日）發聲明，指已就新擬定的加薩停火協議框架作出了回應。美國表示有可能達成協議。惟以色列公共廣播公司周二晚引述以色列官員報道稱，以色列官方不會接受哈馬斯提出的任何有關停止軍事行動的條件。該官員同時評論稱，哈馬斯方面對於交換被扣押人員提議的回應是消極的。

卡塔爾首相穆罕默德與到訪的美國國務卿布林肯舉行聯合記者會，穆罕默德形容，哈馬斯的回應總體積極正面，卡塔爾感到樂觀，已將哈馬斯的回應通知以色列。布林肯就指，美方正審視哈馬斯的回應，還有很多工作要做，但相信協議最終有可能達成。他將在周三（7日）稍後訪問以色列時，與以方官員討論。

哈馬斯聲明指，組織以積極態度處理提案，目前是確保達至全面停火，停止對巴勒斯坦人民的侵略，確保得到援助、庇護和重建，解除對加薩地帶的圍困，以及實現囚犯交換。

新的臨時停火協議於一個多星期前由美國和以色列草議，卡塔爾和埃及官員亦在場。協議提出停火約40日，雙方交換以色列人質和巴勒斯坦人囚犯，容許更多人道物資進入加薩，並會就以色列撤軍展開談判。