密歇根州高中槍擊案　少年槍手母親判誤殺罪成

美國密歇根州底特律市郊牛津高中2021年11月發生校園槍擊案，造成4名高中生死亡。少年槍手的母親周二（6日）被陪審團裁定誤殺罪成，成為美國首宗因子女干犯校園槍擊案，家長被判罪成的案件。

檢察官調查發現，案發前4日，當年15歲的涉案少年克拉伯利（Ethan Crumbley）陪同父親到槍械店，購買涉案手槍，母親翌日在社交媒體發文，表示與兒子測試新買給他的聖誕禮物。到案發當日早上，老師在少年枱上發現一幅畫，畫了手槍、子彈及一個相信中槍流血的人，並以英語寫有「血濺四方」（Blood everywhere）的字句，隨即約見父母，要求他們48小時內帶兒子接受心理諮詢，但父母拒絕帶兒子回家，亦沒有查看他的背包，兒子之後返回課室就向同學開槍。

涉案槍手母親、45歲的珍妮弗早前不認罪。檢方認為根據州法律，珍妮弗有負責任確保兒子不傷害別人，指她涉嚴重疏忽，在兒子精神狀態明顯不穩的情況，仍然送他一把9毫米口徑手槍作為聖誕禮物。她被裁定4項誤殺罪成立，每項最高可判15年監禁，法院將於4月判刑。槍手的父親亦被控以相同罪名，他同樣不認罪，案件3月開審。槍手去年底已被判終身監禁。