經香港走私91.4公斤冰毒赴澳洲　兩華漢落網

澳洲傳媒周三（7日）報道，兩名華裔男子涉嫌走私91.4公斤冰毒入境澳洲，估值約8,000萬澳元（約4億港元）。該批藏有冰毒的包裹從危地馬拉出發，途經墨西哥和香港，最後通過商業航班抵達昆士蘭省布里斯班國際機場。

澳洲邊防局發現後，將上述藏在咖啡研磨機內的冰毒換成無害物質，再重新組裝待領取並追蹤其流向，最終發現貨物從布里斯班被運往新南威爾士省悉尼一處民宅。澳洲聯邦警察上月31日展開行動搜查涉事地點，拘捕24歲的王姓男子（Jimmy Ong）以及20歲的陳姓男子（Steven Chan Bao Le），他們因涉嫌持有商業數量的邊境管制藥物被起訴。其中一人曾試圖翻越圍欄逃走，但被警員阻止。

警員在民宅內查獲一部手機、一個USB手指、約500克疑似苯丙胺、疑用來打開咖啡研磨機的工具，以及4萬澳元（約20萬港元）犯罪所得。王男和陳男上周四（1日）出庭，未有申請保釋，一旦罪成最高可判囚終身，二人3月28日將再出庭。警方繼續調查此案，或有更多人被捕。