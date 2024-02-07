斑狀白化病海豚現赫維灣　澳洲首次記錄

澳洲昆士蘭陽光海岸大學的研究團隊日前在赫維灣海域調查時，意外發現一條患有斑狀白化病的海豚。今次發現相信是澳洲水域首次記錄到斑狀白化病海豚，亦是南半球的第二次紀錄，研究人員下一步希望獲取牠的基因樣本，以評估導致其斑狀白化病的原因，相信這種現象不是疾病的徵兆。

澳媒周二（6日）報道，該條海豚被發現時正與另外5隻海豚一起游泳，牠以垂直的姿勢從水中跳出3次，令研究人員能夠清楚看到牠的底部有許多白色區域。雖然牠性別還不能被確定，但相信是一條成年海豚，且看起來非常健康，最終獲命名為斑點（Speckles）。

斑狀白化病與白化病有些許不同，白化病通常有白色的皮膚或羽毛，而斑狀白化病則是色素沉着缺失，因此個體表現出斑駁的顏色。該種現象非常罕見，且通常更可能出現在鯨魚身上，全球過去僅有5宗斑狀白化病海豚紀錄。

參與是次研究的陽光海岸大學行為生態學家萊文古德（Alexis Levengood）表示，她在相關領域已工作約15年，曾跨越3個不同的大陸，但從未親眼見過斑狀白化病海豚。陽光海岸大學博士生休姆（Georgina Hume）則希望是次發現能提高人們對海豚的認識，因為海豚仍然受到人類活動的威脅。