瑞典結束調查北溪氣管爆炸事件　俄稱繼續關注德方調查

俄烏戰事爆發後，波羅的海的北溪1號及2號天然氣管道於前年9月被人蓄意炸毀，誰是幕後黑手至今未有定論。而瑞典檢察官辦公室周三（7日）則宣布，北溪天然氣管道爆炸事件的初步調查已經結束，原因是因為瑞典政府認為調查沒有理由再繼續。

北溪天然氣管道從俄羅斯出發，經波羅的海海底抵達德國。2022年9月，北溪天然氣管道發生爆炸，大量天然氣外洩，事發地點位於瑞典和丹麥附近海域。瑞典、丹麥和德國分別調查此事件。瑞典方面啟動初步調查的目的，是調查這次破壞活動是否是針對瑞典，進而威脅瑞典的安全。目前的調查已經證明事實並非如此。瑞典調查負責人、檢察官永奎斯特表示，初步調查是系統性和徹底的，根據目前的情況，可以說瑞典對此事缺乏管轄權。

而另一方囸，德國聯邦刑事犯罪調查局已公開表示德國將繼續調查行動，瑞典結束調查不會對德國產生影響，德國的調查甚至可能受益於瑞典調查的結束，因為瑞典方面可以將相關證據轉交給德方。據媒體披露，德國聯邦刑事犯罪調查局對瑞典軍方在管道爆炸後不久從波羅的海打撈出的部分破裂管道特別感興趣，因為從這些破裂管道上查獲的爆炸物痕迹，可以與德國調查人員在疑似被用來進行破壞行動的遊艇上發現的爆炸物痕迹進行比較。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周三表示，瑞典結束調查後，俄羅斯將關注德國對爆炸事件的調查情況。佩斯科夫同時強調，俄羅斯曾多次索取有關調查的訊息，但都被拒絕。

對於哪一方是炸毀北溪天然氣管道的肇事者，外界一直眾說紛紜；華府曾把矛頭指向俄羅斯，但至今尚無可靠證據證明嫌疑人來自俄國。德國傳媒亦曾引述安全部門消息人士報道，愈來愈多證據表明，與烏克蘭有聯繫的肇事者，可能是北溪天然氣管道被蓄意炸毀事件幕後黑手。此外，美國知名調查記者赫什也曾撰文指，北溪管道是被美國情報部門和美軍秘密破壞，而美國政府對此否認。