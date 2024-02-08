內塔尼亞胡拒絕哈馬斯停火建議　稱以軍數月內能在加薩全面取勝

以色列總理內塔尼亞胡周三（7日）拒絕巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯提出的停火條款，形容是「妄想」，重申以色列在加薩的「全面勝利」可在幾個月內實現。

內塔尼亞胡表示，與哈馬斯的的談判「沒有任何進展」，並稱他們的要求「很奇怪」﹐又揚言：「除了徹底、最終的勝利，沒有其他解決方案。」他又指，如果哈馬斯能夠在加薩生存，那麼下一次再侵襲以色列的「大屠殺」只是時間問題。

哈馬斯高級官員祖赫里指，內塔尼亞胡的言論虛張聲勢，並表明他打算繼續加薩地區的衝突，而哈馬斯已準備好應對所有選項。

有消息指，由埃及和卡塔爾主辦的新一輪以哈停火談判預計周四（8日）在開羅開始，埃及呼籲各方表現出必要的靈活性，以期達成協議。

哈馬斯提出的停火協議計劃停戰4個半月，其中分成3個階段，每階段持續45天，首階段將以所有以色列人質、19歲以下男性、長者、病人，換取以方釋放被囚的巴勒斯坦婦女及兒童；第二階段則釋放其他男性人質，並在第三階段交換遺體及完成交換人質，至所有階段結束後，希望雙方能達成結束戰事協議。協議亦要求確保得到援助、庇護和重建，解除對加薩地帶的圍困，以及實現囚犯交換。據報哈馬斯要求停火期間以軍全面撤出加薩，以方因而認為不能接受。