聯邦最高法院質疑　科羅拉多州是否有權禁特朗普參選總統

美國聯邦最高法院周四（8日）開庭審理前總統特朗普總統參選資格的上訴案，庭上多位大法官質疑科羅拉多州有否將特朗普從共和黨初選名單中剔除的權力。9位大法官在休庭時未有表明何時會作出裁決，但普遍認為他們會作出對特朗普有利的判決。

科羅拉多州最高法院去年底裁定特朗普煽動並鼓勵使用暴力和違法行動來破壞權力和平移交，根據憲法第14條修正案第3條的叛亂條款，取消他參與共和黨初選的資格。然而，在周四兩小時的口頭辯論中，聯邦最高法院多數大法官們都似乎認為，個別州份不可以決定是否禁止總統候選人參選，當中部分認為，只有國會才能執行上述條款。

被認為是保守派的首席大法官羅伯茨指出，第十四修正案的「重點」是在美國內戰後限制州的權力，質疑為甚麼它會賦權各州將總統候選人剔出選票。保守派法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）也引用一項內戰時期裁決，指出從整個第十四修正案清楚地看出，國會才可執行這條款，又指出科州的做法很大程度上是剝奪了選民的選舉權。

羅伯茲又憂慮，若科羅拉多的做法成立，其他州也會以牙還牙，據此判定民主黨或共和黨候選人失去參選總統資格，最終將由少數州分左右總統選舉，這是可怕的後果。另一保守派法官阿利托（Samuel Alito）則指出，各州就個別參選人能否參選得出不同結論，會造成「難以控制的局面」。

根據美媒整理，聯邦最高法院9位大法官中有8位的態度比較開放，若特朗普陣營的論點成立，他們就會接受；只有自由派大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）傾向支持科州最高法院的判決。

科羅拉多州即將在下月5日舉行共和黨初選，除了科羅拉多州外，現有超過30州引用第14修正案質疑特朗普的參選資格；緬因州去年底也主張特朗普不得參加初選，該州目前靜待聯邦最高法院對科州的判決確定。最高法院9位大法官中，有6位屬保守派、3位屬自由派，其中3名大法官為特朗普擔任總統時提名。美媒指出，最高法院身負外界壓力，需要盡速審議釐清特朗普的競選資格問題。