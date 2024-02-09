特別檢察官指拜登故意保留並披露機密資料　但不予起訴

調查美國總統拜登私藏機密文件問題的特別檢察官許景，在周四（8日）發表的調查報告中指出，拜登「故意保留並披露機密資料」，但不會向他提出刑事指控，又指證據難以在毫無合理疑點下證明拜登有罪。

許景該份長達345頁的調查報告，在白宮沒要刪改後發布。調查人員對147人進行了173個訪談，當中包括拜登本人，他在去年10月接受了兩天問話。報告指出，拜登早在2017年不再擔任副總統時，就知道自己家中的機密文件，並且他與當年出版的回憶錄的代筆人分享了一些資訊。

調查人員指出，儘管喬拜登故意保留機密，但他們認為沒有足夠的證據對他提出刑事起訴，因為一旦案件開審，陪審員可能會「找到合理疑點」，因為2022年於拜登位於特拉華州的車庫中發現阿富汗機密文件時，他作為總統是有權將機密文件保留在家裏；而「對於一個擔任副總統8年、幾乎每天及時常在家中查閱機密文件的人來說，在卸任不到一個月的時間裏，在家中發現機密文件可能是一件「不起眼且容易忘記的事件」。

報告又稱，很難判定拜登處理文件不當，因為在審判中，拜登很可能向陪審團展示自己「是個富有同情心、善意、記憶力差的老人」，而在審訊時，他已經是個80多歲的前總統，要說服陪審團裁定他犯下一種需要「故意精神狀態」的重罪是很困難的。

報告也首次披露，涉事文件被列為「最高機密」級別，涉及阿富汗的軍事和外交政策；其他還包括一些拜登有關國家安全和外交政策事務的條目筆記，「涉及敏感情報來源和方法」。報告還指出，拜登的行為「對國家安全構成了嚴重風險，因為極其敏感的資訊很容易丟失或洩露到美國的敵對國家」。不過，報告同時又指出，作出刑事追究，是特別檢察官辦公室解決這些風險唯一可用的手段，「但在此事上並不是適當的補救措施」。

拜登在白宮的聲明中表示，案件現已結案，我很高興看到特別檢察官作出不提起訴的結論，而這是他一直相信的。前總統特朗普的總統競選團隊則就調查報告發表了一份簡短聲明：「如果你因太老而無法接受審判，那麼你就因太老而無法成為總統。拜登不適合領導這個國家。」