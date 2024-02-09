特別檢察官報告指拜登記性差　忘記長子何時離世

調查美國總統拜登私藏機密文件的報告，雖然沒有就事件對拜登提出刑事起訴，但點出了拜登的記憶力差，甚至不記得自己長子何時離世。

報告以「嚴重有限」來形容拜登的記憶力。報告指出，當特別檢察官辦公室人員向拜登問話時，他「不記得自己何時擔任副總統」，在問話的第一天忘記了他的總統任期何時結束（拜登說：「是不是2013 年，我甚麼時候不再擔任副總統了？」），並在問話的第二天忘記了他的任期開始的時間（他問道：「2009年，我還是副總統嗎？」）。

此外，報告還指出，拜登不記得他的長子博‧拜登何時離世，「即使是幾年內的事」。博‧拜登在2015年因腦癌與世長辭。報告也指，拜登對奧巴馬政府有關阿富汗問題辯論中的關鍵人物，記憶「模糊」，而這事「對他來說曾經非常重要」。他錯誤地說自己與艾肯伯里將軍（General Karl Eikenberry）「有真正的分歧」，但事實上，艾肯伯里是他的盟友。

拜登的法律團隊反對報告中對他記憶力的描述，在報告所夾附的一封信中，拜登的特別顧問紹貝爾寫道：「我們要求你重新審視拜登總統記憶的描述並進行修改」，又指報告所使用的用語「高度偏見」。紹貝爾形容，拜登在5個小時內「很好地回答了你關於陳年舊事的問題」，又指報告中沒有提到問話是在去年10月8日，即以色列遭受襲擊後的第2天開始，拜登當時多次會見國家元首、內閣成員和議員，期間被問及過去幾年發生的事件，迫使他說出他「最佳」的回憶，然後指摘他記憶力有限，做法不公平。