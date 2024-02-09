意德派艦護航紅海　美摧毀也門叛軍導彈

美英直接空襲也門叛軍青年運動據點後，歐盟計劃自行牽頭另一項聯合紅海護航行動「保護者」（Aspides），負責防禦性質行動。意大利和德國周四（8日）分別宣布派遣軍艦前往紅海參與「保護者」，護航任務仍待歐盟本月底授權通過，預計意大利將擔任聯合行動指揮。

雖然美國去年12月聯同多國發起「繁榮守護者行動」護航聯盟，但在美國和英國直接軍事打擊也門領土的青年運動據點後，美國部分盟友尤其歐洲國家對聯盟有保留。「保護者」主要由意大利與法國、德國和丹麥共同推動，預計將為紅海商船提供保護，只負責海上防禦性質行動例如攔截襲擊，目前將包括至少3支歐盟海軍部隊。

意大利外交部長塔亞尼周四宣布，將派遣導彈驅逐艦卡約·杜伊利奧號參與「保護者」任務。卡約·杜伊利奧號已於上月離開意大利拉斯佩齊亞海軍基地，參與歐盟海軍部隊打擊索馬里海盜的「亞特蘭大行動」。德國海軍總監凱克（Jan Christian Kaack）周四公布，護衞艦黑森號已從該國北部港口城市威廉港前往紅海。

與此同時，美國中央司令部通報，也門薩那時間周四（8日）上午5時至晚上9時，美方部隊對青年運動在也門根據地發動先發制人打擊，分別摧毀4艘無人艇和7枚準備在紅海發射的移動式反艦巡航導彈，聲稱它們對美國海軍艦艇及商船構成迫在眉睫的威脅。