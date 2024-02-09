華國家移民管理局：准多國免簽赴海南

國家移民管理局周五（9日）公布，由即日起擴大部分國家人員免簽入境海南事由，允許多國人員因商貿、訪問、探親、醫療、會展、體育競技等需要（工作、學習事由除外），免簽入境海南停留不超過30天。入出境口岸是國家設於海南省所有對外開放口岸，活動範圍包括海南省行政區域，停留計算時間自入境翌日零時計起。

國家移民管理局相關負責人介紹，上述是進一步支持海南全面深化改革開放、服務保障海南自由貿易港建設新舉措，有利於加快中國特色自由貿易港建設，下一步將持續聚焦高水平對外開放新形勢新要求。

以下為相關國家名單：

俄羅斯、英國、法國、德國、挪威、烏克蘭、意大利、奧地利、芬蘭、荷蘭、丹麥、瑞士、瑞典、西班牙、比利時、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、冰島、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、愛爾蘭、塞浦路斯、保加利亞、羅馬尼亞、塞爾維亞、克羅地亞、波斯尼亞山、北馬其頓、阿爾巴尼亞、美國、加拿大、巴西、墨西哥、阿根廷、智利、澳洲、新西蘭、南韓、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、哈薩克斯坦、菲律賓、印尼、汶萊、阿聯酋、卡塔爾、摩納哥、白羅斯。