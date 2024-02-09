中菲南海爭議升溫　美日澳派軍艦演習

中國與菲律賓持續就南海主權問題衝突之際，被指是域外國家的美國、日本、澳洲，周三至周四派出軍艦在南海演習，宣稱有助促進航行自由、實現一個自由及開放的印太地區。美方也在外圍的菲律賓海展開多場海空軍事活動。

綜合美國海軍、日本海上自衞隊、澳洲皇家海軍發布的消息，參與演習的艦艇分別是美國神盾驅逐艦約翰‧芬恩號與近岸戰鬥艦加布麗埃勒‧吉福茲號、日本驅逐艦漣號、澳洲護衞艦瓦拉蒙加號，它們在南海某處海域組成各種編隊航行。美國海軍周四在新聞稿表示，這次多國航行鞏固美國、日本、澳洲的盟友關係，各方促進透明度、法治、航行自由，以及所有強調印太地區安全及繁榮的原則；又稱美方海軍艦艇定期與盟友及夥伴演習及行動，強化互操作性、加強威懾，展示共享的決心。

日本海上自衞隊表示，今次演習目的是改善日方的戰術能力，以及加強與美國海軍及澳洲皇家海軍的合作，演練內容主要涉及戰術方面。澳洲皇家海軍表示，瓦拉蒙加號執行例行地區展現部署期間參與今次演習，部署行動展示澳洲國防軍能夠維持近乎連續性的地區展現外，也協助深化夥伴關係。瓦拉蒙加號上月底駛離位於悉尼的海軍基地，執行今年度首場地區展現部署行動，將展開連串訓練、演習、交流。