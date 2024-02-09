俄軍新一輪空襲　烏稱屬朝KN23導彈

俄羅斯被指分別從伊朗及北韓進口武器用於空襲烏克蘭，俄羅斯周三（7日）對烏克蘭全國多地發動新一輪空襲，烏克蘭哈爾科夫州警方調查人員宣稱，俄方當天射向哈爾科夫的導彈中，至少兩枚型號屬於北韓KN23短程地對地彈道導彈。

俄羅斯周三空襲哈爾科夫，造成一名52歲女性及兩名分別59歲及64歲男性受傷。哈爾科夫州警方調查人員表示，爆炸品處理小組收集空襲現場的彈道導彈碎片分析，初步結論是屬於北韓火星11GA導彈；這是外界所知的型號KN23。美國最先指控俄羅斯在烏克蘭戰場使用北韓導彈，使用日期分別是去年12月30日至今年1月2日；根據烏克蘭當局說法，俄羅斯1月2日發射一枚KN23導彈攻擊哈爾科夫，導致一人死亡。

俄羅斯政府一直否認在烏克蘭戰場使用朝製武器，若確認俄方使用北韓KN23導彈，將是北韓彈道導彈首次用於實戰。分析指出，北韓工程人員將對KN23導彈在烏克蘭的表現特別感到興趣，可以檢視這款武器如何應對西方供應的導彈防禦系統環境。

另一方面，俄羅斯一架伊爾76運輸機上月24日在接壤烏克蘭邊境的地區墜毀，俄方宣稱機上載有65名烏軍俘虜，準備從烏方手上交換俄軍俘虜。美國《紐約時報》周三引述美國官員表示，烏克蘭當時使用由歐洲國家援助的愛國者防空系統，擊落涉事俄軍運輸機，並稱有可能機上部分人員是烏軍俘虜，但俄方可能誇大死亡人數。