以總理下令一邊從拉法撤走巴人平民 一邊消滅哈馬斯分子

以色列總理內塔尼亞胡周五（9日）下令軍方制定一項雙重計劃，一方面從加薩南部城市拉法撤走巴勒斯坦平民，並擊潰在當地的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯剩餘武裝分子。

內塔尼亞胡的辦公室表示，目前有4個哈馬斯戰鬥營身處拉法，如果他們留在該處，以色列就無法實現消滅哈馬斯武裝分子的目標，而平民應該撤離戰鬥區，因此內塔尼亞胡已命令以色列國防軍和安全機構，向內閣提交一項撤離人群和摧毀哈馬斯戰鬥營的綜合計劃。

以色列最初是從加薩北部展開地面軍事行動，很多民眾逃到南部。報道指，加薩230萬人口中，超過一半目前在拉法避難，很多身處接壤埃及的邊境圍欄一帶，棲身臨時帳篷。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處負責人拉扎里尼指，拉法民眾的焦慮感和恐慌感與日俱增，因為他們不知道應該去哪裏。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的辦公室批評，內塔尼亞胡計劃在拉法升級軍事行動，旨在將巴勒斯坦人民趕出自己的土地，威脅地區和世界的安全與和平，越過所有紅線。有不願具名的以色列官員表示，將嘗試組織身處拉法的居民回到加薩北部。