宗教對立激化　政府拆回教違建引衝突釀逾百死傷

印度宗教衝突激化，北阿肯德邦哈爾德瓦尼市（Haldwani）政府周四（8日）派員拆除被指一座回教學習中心及一座清真寺，引發暴動，造成最少5人死亡及逾百人受傷。政府當晚宣布宵禁、切斷網絡通訊，並准許警員向暴徒開火，當地各級學校翌日（9日）停課。

報道指，政府指上述建築物違章，因此必須拆除。當地居民阻止不果，與當局人員爆發肢體衝突，石塊與棍棒齊飛；當地警局、及大批車輛亦遭人縱火。網上充斥各種仇恨訊息，回教族群認為被針對及冒犯；印度教族群則指摘回教徒違法在先，還攻擊公務人員。

過去一周，印度首都德里一座有600年至800年歷史的清真寺，也被指是違章建築而遭拆除；印度教聖城瓦拉納西地方法院，則批准印度教徒進入當地一座具爭議清真寺的地下室，依印度教儀式做禮拜。

上述事件已令多地緊張氛圍不斷升溫。該國將於今年第2季舉行國會下議院大選，惟選委會仍未公告確切日期。有分析人士擔心，隨着選舉接近，恐有政治人物操弄宗教情緒，試圖從中獲利。2011年全國普查顯示，印度約有79.8%民眾為印度教徒、14.2%為回教徒。