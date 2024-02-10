美海軍陸戰隊北卡基地　逐步停用華製電池

美國公用事業公司杜克能源周五（9日）證實，迫於國會壓力，該公司計劃在美國最大的海軍陸戰隊基地之一樂潔恩營（Camp Lejeune），停用中國電池製造商寧德時代生產的儲能電池，並將在其民用項目中逐步淘汰寧德時代的產品。

杜克能源向英國傳媒發表聲明指，在與美國國會和海軍部的合作下，該公司已決定停用位於北卡羅萊納州傑克遜維爾樂潔恩營的寧德時代電池儲能系統，未來將由國內或盟國供應商取代。到2027年，杜克能源將自願放棄指定使用寧德時代電池儲能技術，以支持強大的美國供應鏈。知情人士稱，杜克能源沒有與寧德時代直接簽訂合約，而是通過第三方供應商購買電池。

消息人士透露，杜克能源曾試圖緩解國會對中資電池可能導致的網絡漏洞的擔憂，並在上月首周派出首席安全和資訊官等至少5位高層，與眾議院中國問題特別委員會的工作人員會面。雖然杜克能源高層當時稱，對寧德時代電池的安全性很有信心，但同時表明願意解決國會關切。高層在會議上透露，杜克能源一直在考慮將寧德時代電池用於其他大約20多個項目。

國會兩黨特別委員會的共和黨主席加拉格爾（Mike Gallagher）和參議員魯比奧（Marco Rubio）讚揚杜克能源的決定。美國高官曾警告，與中國有關的黑客正瞄準與網絡相連的美國關鍵基礎設施。去年12月報道指，在國會和專家對寧德時代電池提出擔憂後，杜克能源已暫時切斷生產樂潔恩營一個項目中的工業級儲能電池。寧德時代當時強調，其電池已通過美國嚴格的安全和安保審查。