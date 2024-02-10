星洲醫院推新科技　減少檢測生命體徵所需時間

新加坡黃廷方綜合醫院今年計劃採用可穿戴的智能生命體徵檢測設備，以及圍手術期服務自動化庫存管理系統，通過科技為護士節省時間和精力，讓他們能更專注於照顧病患。總理李顯龍與夫人何晶周五（9日）到醫院拜年時，聽取了上述項目的介紹。

黃廷方綜合醫院普通病房約10％病患，每小時須檢測心率和血氧飽和度等生命體徵。臨床護理導師羅西達說，考慮到護士在不受干擾情況下，要用大約2分13秒來檢測一名病患的生命體徵，這意味一年來單單檢測生命體徵，就需要多達2萬2,000小時。

為減輕護士的負擔，醫院去年組成17人的多學科團隊，在全國職工總會顧問的協助下，探討採用無線穿戴檢測設備VitalScout，可在預定時間自動檢測生命體徵。護士能通過手機遠程監控病患的生病體徵，並會在出現異常時收到通知；護士也毋須在每次檢測時叫醒病患，讓他們有更多時間好好休養，檢測時間可縮短至59秒。

另一項計劃今年啟用的圍手術期服務庫存管理系統，可以負責監控庫存水平、提供預測數據協助進行採購決定，並會在庫存低和物品即將過期時自動提示。院方目標是通過系統將護士用於庫存管理的工時減半，讓護士能更專注於護理角色。