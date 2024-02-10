俄機闖美防空識別區　北約大規模演習

美俄兩國展開空基核威懾角力，俄羅斯近日三度向北冰洋及周邊海域出動戰略轟炸機，最新一次更在美國阿拉斯加州西部海域上空巡航；北美空防司令部亦三度通報俄軍飛機進入阿拉斯加防空識別區。北約正在歐洲多地舉行大規模軍事演習，演練從北美大陸調兵強化歐洲防禦，美方派出隱形戰略轟炸機參與。

俄羅斯國防部分別周二（6日）、周三（7日）、周六（10日）公布戰略轟炸機活動，第一次涉及兩架圖160戰略轟炸機在北冰洋及拉普捷夫海上空，執行10多個小時的例行巡航任務；第二次涉及兩架圖95MS戰略轟炸機，在白令海及楚科奇海上空完成歷時9小時的飛行任務；最後一次也涉及兩架圖95MS戰略轟炸機及白令海，但通報明確指出巡航空域是阿拉斯加州西部海岸附近的白令海，歷時超過7小時及獲得蘇30SM戰機護航。

與此同時，美國及加拿大組成的北美空防司令部發出相應通報，分別是當地時間周二、周四（8日）、周五（9日），表示俄軍飛機在阿拉斯加防空識別區，涉及的數量分別是第一次4架、第二次兩架、第三次4架。上述通報均強調，俄軍飛機一直在國際空域飛行，沒有進入美加兩國領空，強調俄方定期在有關空域活動，不會視之為威脅。

此外，北約今年1月24日至5月31日在歐洲舉行代號「堅定捍衞者」的軍事演習，展示北約快速從北美大陸及其他同盟地點，部署軍隊到歐洲大陸強化防禦。根據美國國防部發布的照片，美國空軍一架B2隱形戰略轟炸機周三從本土駐地密蘇里州懷特曼空軍基地出發，飛越大西洋到英國附近空域執行任務，提升戰備狀態以及訓練應對全球各地危機或挑戰，期間與駐英美國空軍KC135空中加油機進行空中加油。