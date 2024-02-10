新軍頭：軍隊需有明確及詳細行動計劃

2022年2月爆發的俄烏戰爭本月24日踏入第3年，烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基周四（8日）正式就任，翌日隨即闡述今年作戰重點及優先事項，包括所有軍事管理部門將有一個明確及詳細計劃，當中考慮到前線部隊對西方國家援助武器的需求。面對外界給予的「屠夫」稱號，他重申軍隊最重視士兵的性命及健康。

西爾斯基在即時通訊程式頻道發表就任武裝部隊總司令後首篇文章，表示從心底裏感謝每名士兵、軍官、將軍聯合實施作戰計劃，救助平民性命及保護國土免被佔領。他指出新任務已經提上日程，首先是所有軍事管理部門、部隊有明確及詳細的行動計劃，將考慮到前線對國際夥伴援助之最新武器的需求。他指出，要以最快及最合理的分發及交付方式，向作戰部隊提供必要的武器，這是後勤方面的主要任務。

西爾斯基指出，軍事管理部門人員必須知悉前線情況及掌握管轄區形勢，形容這對發展及成功執行意見及計劃有決定性作用。他同時提出，在作戰任務表現、部隊復元、部隊加強訓練之間取得平衡的重要性，強調士兵的性命及及健康一直受到軍隊重視。戰術方面，他表示引入無人系統、現代化電子作戰等新技術，有助在這場解放戰爭邁向取得勝利，只有改變及持續改善戰鬥手段及方法，才有機會取得成功。

與此同時，烏克蘭國防部周五（9日）表示，國防部長烏梅羅夫當天與西爾斯基首次舉行會議，討論軍隊今年的作戰計劃。烏梅羅夫在會後表示，建立後勤制度與及時處理軍中必要需求是極度重要的議題，重點聚焦在一個有效的部隊輪換及休整制度。二人也討論改善軍事訓練質素、處理訓練中心需求、準備新教官，以及新設立的無人機軍種。烏梅羅夫形容，無人機等無人系統的重要性，有助為烏方創造戰略優勢。

另一方面，烏克蘭總統澤連斯基周五在總統府舉行勳章頒授儀式，前一天被他解除職務的前武裝部隊總司令扎盧日內，獲得「烏克蘭英雄」的頭銜及「金星勳章」，理由是對保護國家主權及領土完整方面展現傑出的個人價值，以及無私地服務國民。國防部情報總局局長布達諾夫也獲得「烏克蘭英雄」的頭銜及「金星勳章」。