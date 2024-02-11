防長領先總統選舉民調　首輪或有結果

印尼周三（14日）迎來總統選舉，踏入周日（11日）則為冷靜期。根據當地最新民意調查結果顯示，由國防部長普拉伯沃及現任總統維多多長子吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）組成正、副總統候選人組合支持度過半，總統選舉或不需進入次輪對決。

上述民調由印尼民意調查研究所負責，查問日期為1月29日至上周一（5日），一共訪問1,220名選民。普拉伯沃取得51.9%支持度，雅加達前首長阿尼斯手握23.3%支持度，中爪哇省前省長甘賈爾僅得20.3%支持度排最後。

在進入冷靜期前，普拉伯沃上周六（10日）在雅加達及中爪哇省三寶壟等地舉辦造勢活動。他承諾一旦當選會積極解決極端貧困問題，為學童提供免費學校午餐等，並繼續推行維多多發展政策。

分析指，普拉伯沃支持度拋離對手，原因包括他把自己定位為維多多接班人，加上出任防長以來推動國防現代化政績突出，還有副手吉布蘭在競選辯論表現出色，成功贏得維多多支持者及年輕選民信任。

根據選舉規則，若有總統選舉候選人在首輪投票獲得過半以上選票，並在過半數省區贏得兩成以上選票即可直接當選。相反，假如沒有總統選舉候選人達到上述要求，得票最多兩人將進入第二輪投票。