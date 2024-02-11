烏軍高層再變動　澤連斯基稱運用真實作戰經驗

烏克蘭總統澤連斯基接連撤換武裝部隊總司令和武裝力量總參謀長後，他上周六（10日）再宣布任命2名武裝部隊副總司令和3名武裝力量副總參謀長，揚言必須運用所有作戰指揮官及部隊的真實經驗，讓烏克蘭武裝力量取得成功。

澤連斯基發表晚間講話時公布，委任上校蘇哈列夫斯基（Vadym Sukharevskyi）和上校列別堅科（Andriy Lebedenko）為新任武裝部隊總司令西爾斯基的副手，蘇哈列夫斯基負責無人系統和發展無人機；列別堅科的重點則是創新，特別是軍隊和作戰系統的技術部分。

準將霍巴秋克（Volodymyr Horbatiuk）、準將舍夫琴科（Oleksiy Shevchenko）、準將德拉帕特（Mykhailo Drapatyi）則被任命為副總參謀長。霍巴秋克負責的重點是作戰工作、參謀工作、計劃、管理，澤連斯基指每個參謀人員都必須充分了解前線。舍夫琴科的重點是後勤工作，確保烏軍後勤的最高品質，而德拉帕特將負責烏軍的訓練品質。

澤連斯基表示，在軍隊有名聲和知道軍隊需要的人都有新任務，為了烏克蘭武裝部隊的成功，必須落實作戰指揮官、作戰旅及部隊的所有真實經驗。他透露，已就烏克蘭武器和彈藥生產問題召開了詳細而廣泛的會議，議題包括無人機、無人機彈藥、火炮和彈藥、裝備，而發展和準備機動火力隊伍是重點。總司令、指揮官、政府官員，都有明確的財政和加快合約進度任務，會執行今年計劃的一切。