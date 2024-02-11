以堅持進攻拉法　傳限下月10日前完成行動

以色列在加薩地帶的地面行動向南方推進到接壤埃及邊境的拉法市，總理內塔尼亞胡上周六（10日）向美媒表明勝利近在咫尺，以軍必須進入拉法清剿巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯剩餘的旅。以媒透露，由於國際壓力，內塔尼亞胡要求以軍在回教齋戒月3月10日開始前，完成拉法的地面行動。

美媒報道，內塔尼亞胡表明以軍會進入拉法殲滅剩餘的數個哈馬斯旅，承諾會向身處拉法的平民提供安全通道撤離，目前正制訂方案。他又反駁，呼籲以軍不要進入拉法等同要求以色列輸掉戰爭，保留哈馬斯。

內塔尼亞胡沒有交代拉法地面行動的時間表，以媒則指以色列國防軍總參謀長哈列維已通知戰時內閣，以軍準備好攻入拉法，但首先要政府決定如何處理在當地避難的平民，以及了解政府如何處理加薩接壤埃及邊境的14公里安全通道。內塔尼亞胡對兩件事都未有定論，但指鑑於國際社會施壓，以軍只有約1個月完成拉法的地面行動。

英國外相卡梅倫周日（11日）發聲明對以軍在拉法的可能軍事行動深感憂慮，必須立即停止戰鬥，讓人道物資進入加薩和拯救哈馬斯手上的人質，並向可持續和永久停火推進。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利強調，多個歐盟成員國已表明以軍進攻拉法會導致不可言喻的人道災難，以及與埃及關係嚴重緊張，恢復談判釋放人質和終止敵對是扭轉殺戮的唯一方法。