人權組織籲放黎智英　促加拿大制裁中港官員

香港壹傳媒黎智英違反《港區國安法》案件審訊期間，美英等西方國家多次說三道四，企圖插手干預。加拿大眾議院國際人權委員會近日舉行針對黎智英案的聽證會，黎智英的律師團隊、兒子黎祟恩及人權組織「香港監察」成員作供，再次指指點點要求加拿大制裁中港官員，並提醒在香港經商的企業和個人可能隨時會遭遇和黎智英一樣的處境。

外媒上周五（9日）報道，聽證會於上周二（6日）舉行。領導黎智英國際律師團隊的英國御用大律師加拉格爾（Caoilfhionn Gallagher）表示根據《港區國安法》，在香港營運的每間加拿大公司都面臨風險，如果他們的任何員工批評政府，相關企業或個人就可能成為下一個《蘋果日報》和黎智英。

「香港監察」政策顧問Katherine Leung則敦促加拿大學習美英政府，正式要求中國當局釋放黎智英，同時指出美國已經制裁25名中港官員，加拿大亦應推出實質制裁措施。她直指香港特首李家超是迫害香港人權的同謀之一，她又依據香港當局的公開申報說明，點名香港行政會議成員兼政協委員陳清霞、香港立法會議員黃英豪和林筱魯都在加拿大擁有房地產，加拿大政府應制裁他們，凍結協助迫害人權的香港官員資產。