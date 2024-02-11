日媒：華戰略核潛艇　或駐日本海懾美

中國核武發展備受國際社會關注，日本傳媒上周五（9日）報道，針對中國近年維持在日本海軍事展現的情況，最終目標有可能是在該海域部署戰略核潛艇，縮短核導彈打擊美國本土的距離。惟有關說法引起外界質疑可行性，指出這會增加海基核威懾力量被日美兩國發現的機會，反而留在現時位於南海的駐地更安全。

中國解放軍近年多次向日本海派出各式艦艇及飛機，實施遠洋訓練及與俄羅斯展開聯合演習，例如去年12月派出可以投射核武的轟6K戰略轟炸機，與俄羅斯在日本海上空實施聯合空中巡航。日本防衞省一名前情報官員向《日本經濟新聞》表示：「中國軍隊似乎打算最終在日本海，部署配備新一代巨浪3型潛射彈道導彈的096型戰略核潛艇。」中國現時有6艘戰略核潛艇，型號是094型，它們均以海南島為基地。

報道指出，中國近年加強在南海建設人工島礁，作為確保戰略核潛艇在核衝突存活的措施。惟美國拉攏英國及澳洲加強攻擊核潛艇合作，改善水下監視能力，令南海對中國戰略核潛艇變得較不安全。報道聲稱，中國有需要調動戰略核潛艇到更安全的海域，日本海成為主要候選海域；戰略核潛艇在該海域發射潛射彈道導彈，飛越北極地區打擊美國本土的距離，比從中國沿岸海域發射更短，美方反應時間較少。

報道引述的日本防衞省前情報官員更提出「驚人」假設，一旦分隔中國與日本海的朝鮮半島在不久的將來爆發衝突，中方可以乘機派兵佔領北韓北部地區，建立一條由中國東北部延伸至日本海的走廊；又稱若解放軍成功確保北韓東北部港口城市羅先的安全，中方可以利用它作為戰略核潛艇的母港，附近海域水深足以隱藏潛艇。

這名日本防衞省前情報官員提到，中國只有預防美國介入才能夠實現統一台灣，因此要有戰略核潛艇對美國本土發動核打擊的最後手段，將需要在日本海部署它們取得相關戰備狀態，令台灣海峽危機北上蔓延至日本西面海域。報道指出，日本自衞隊由冷戰至今一直準備好與美國軍方合作，回應俄方部署遠東鄂霍次克海的戰略核潛艇；一旦中國戰略核潛艇未來由南海遠赴日本海，日方將要在該海域面對它們。

報道刊登後引起外界議論，普遍認為日本海實際上比南海更不安全，原因是由南面進入日本海必定通過對馬海峽，日本自衞隊嚴密監控該航道，例如通報中國海軍艦艇每次的進出。也有意見認為，假設中俄兩國建立更深入的同盟關係，不能夠排除中國在鄂霍次克海附近的堪察加半島部署戰略核潛艇，一來該區不是美國與盟友的熱門活動範圍，二來比北韓更接近美國本土，潛射彈道導彈可以搭載更多核彈頭。