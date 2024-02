尋求再次入主白宮的美國前總統特朗普,上周六(10日)在競選造勢大會揚言鼓勵俄羅斯攻擊拖欠會費的北約成員國。北約秘書長斯托爾滕貝格周日(11日)回應指,言論將美軍及北約盟友的安全置於危險,北約隨時準備並有能力保護所有成員國。

斯托爾滕貝格指,任何指出北約盟友不會互相保護的言論,都會損害整體安全,令歐美士兵面臨更大的風險。他預計無論誰贏得美國總統選舉,美國將仍然是北約的強大及堅定盟友。

德國外交部在社交網發布貼文,寫上「我為人人,人人為我」(One for all, all for one)的北約理念,回應特朗普的言論。歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾批評特朗普的言論魯莽,只是符合俄羅斯總統普京的利益。