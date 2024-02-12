旅行社爆商業糾紛　近300台客滯留越南富國島

許多民眾趁農曆新年假期外遊，台灣年代旅行社前往越南富國島的旅行團近日遭遺棄，近300人受困當地，需自費返回台灣。年代旅行社周一（12日）回應指，台灣出團分配給4間當地旅行社接待，唯獨涉事的當地旅行社發生突發狀況，已緊急安排其他旅行社協助。

一名台灣旅客在社交網發文指，過年期間帶家人參加5天4夜越南富國島旅行團，上周六（10日）大年初一出發，台灣旅行社卻未付款給當地旅行社，旅客到當地第2天就被遺棄，旅客怒斥：「第一次跟家人帶小孩過年跟團出國就遇到詐騙！」。當地旅行社稱，年代旅行社只支付10分之1不到的旅費，無法繼續派導遊及車輛完成行程，甚至連航空費用都未完全繳付，導致部分旅客滯留富國島。若要繼續，每人必須再支付720美元（約5,616港元），該團292人受困當地。

年代旅行社總經理林大鈞稱，越南富國島旅行團共有200人，從上周六出發共5天旅程，團費5萬元新台幣（約1.25萬港元），周日（11日）晚上得知發生旅客被遺棄一事，初步查知是當地旅行社出問題，已緊急洽請其他旅行社協助，把旅客接至安全處。台灣旅行業品質保障協會主委李奇嶽則指，經初步了解是台灣旅行社與當地旅行社發生商業糾紛，若旅客在富國島被要求額外支付或代墊旅費，需向當地旅行社索取收據，返台後協會可再協助處理並爭取權益。台灣交通部觀光署表示，目前已掌握相關情況，請旅客先回台，相關權益糾紛會全力協助。