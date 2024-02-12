以軍拉法營救行動　救出兩名年長人質

以色列國防軍周一（12日）在加薩地帶拉法一次聯合營救行動中，成功救出兩名年長以色列男人質，他們身體狀況良好，抵達以色列醫院接受檢查。行動造成一名以軍士兵輕傷，國防部長加蘭特稱讚救援行動令人印象深刻，非常感謝參與部隊。

以色列國防軍、國家安全局和警方發布聯合公告，證實在聯合行動中解救60歲人質馬爾曼（Fernando Simon Marman）和70歲人質哈爾（Louis Har）。兩人已抵達拉馬特甘的舍巴—特爾哈肖默醫院檢查，他們於去年10月7日在尼爾伊扎克（Kibbutz Nir Yitzhak）遭巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯擄走。哈爾是馬爾曼的姐夫，他們連同家族另外3人被劫持到加薩，另外3人已於哈馬斯和以色列去年11月28日臨時停火期間獲釋。

國防軍發言人哈加里稱，行動經長時間準備，包括支援、大規模空中包圍和秘密情報。部隊於周一淩晨約1時秘密抵達拉法中心地帶的目標地點，隨後闖入關押人質的一幢大樓二樓，與樓內和鄰近大樓的槍手交火，同時解救人質，期間以色列空軍密集打擊附近建築物，行動持續約1小時，消滅許多分子。自哈馬斯突襲以來，以軍僅兩次成功營救人質，上一次已是去年10月底營救女兵梅吉迪什（Ori Megidish）。