華高超音速導彈發射後難攔截　英主張源頭打擊

英國部分傳媒上周四（8日）獲邀到劍橋郡懷頓皇家空軍基地參觀國防部軍事情報設施，有軍事情報官員提到中國擁有領先世界的高超音速導彈，打擊這類武器的最佳方法是在發射前就移除它們。

懷頓基地的軍事情報中心規模在全球數一數二，也是情報分享聯盟「五眼聯盟」成員英國、美國、加拿大、澳洲、新西蘭派駐人員收集和研析情報的地點。英國情報官員指，英國處於真正危險的時刻，爆發大規模衝突的機會比近代任何時間都高，俄烏戰事、中東局勢、兩岸問題都可能會導致局勢突然升級。

官員指出，中國的高超音速導彈能以5倍音速飛行，一旦發射就難以攔截，打擊類似有「航母殺手」之稱的中國東風17和東風27導彈最好方法是攻擊基地及發射系統。惟英國仍缺乏整合完善的導彈防禦體系，一旦有大量導彈或無人機攻擊英國本土，英國恐面臨遭壓制的風險，因此源頭打擊對保護民眾安全十分重要。官員續指，軍方有新的流行語「速度是新的隱形」，中國優先考慮了這種能力，建立世界領先的高超音速導彈武器庫，它在2020年代取得巨大進步，而應對這項威脅是美英澳三方安全聯盟（AUKUS）的首要任務。