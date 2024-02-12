奧斯汀治療前列腺癌　2個月內3度入院

美國防長奧斯汀瞞報入院一事弄得滿城風雨，一波未平一波又起，他周日（11日）因緊急膀胱問題而再次入住深切治療部，以下是事件時序：（美國時間）

【2023年】

●12月22日：奧斯汀在沒有通知白宮及五角大樓高層的情況下，到沃爾特里德國家軍方醫院接受前列腺切除手術，曾短暫向副防長希克斯轉移權力。

●12月23日：奧斯汀出院。

●12月24至31日：奧斯汀在家工作。

【2024年】

●1月1日：奧斯汀於黃昏感到嚴重噁心、劇烈疼痛，由救護車送到沃爾特里德國家軍方醫院，入住深切治療部。他沒有通知白宮及五角大樓。

●1月2日：奧斯汀把職務移交正在波多黎各度假的希克斯，參謀長聯席會議主席布朗、國防部發言人賴德等國防部高層得知奧斯汀入院。

●1月4日：總統拜登、白宮國家安全顧問沙利文、希克斯得悉奧斯汀入院。

●1月5日：國防部於黃昏通知國會奧斯汀入院，不久後發聲明對外公布消息。

●1月6日：奧斯汀發聲明道歉承認處理手法有不足，同日與拜登通電話。

●1月7日：國防部首次披露奧斯汀入院時間線。

●1月8日：奧斯汀離開深切治療部，繼續留醫。

●1月9日：主診醫生交代奧斯汀確診患上前列腺癌，接受手術後出現尿道感染而再次入院，估計可完全康復。

●1月15日：奧斯汀出院休養並在家工作。

●1月29日：奧斯汀返回五角大樓辦公室工作。

●2月11日：奧斯汀因緊急膀胱問題再度入住沃爾特里德國家軍方醫院深切治療部，權力移交希克斯，今次有即時知會白宮、國會及對外公布。