法提以黎邊境停火計劃　要求真主黨北撤10公里

以色列與黎巴嫩真主黨持續在邊境衝突，多國持續斡旋避免衝突擴大。英媒周一（12日）披露，法國政府已向以色列、黎巴嫩政府及真主黨提出停火建議方案。

法國外長塞茹爾內上周到訪黎巴嫩首都貝魯特時，向該國總理米卡提等政府高層提出以黎邊境停火建議，初步構思分3階段執行。首階段是以色列和真主黨停止軍事行動；第2階段，在3日內部署以黎邊境前線的黎巴嫩武裝分子向北撤退至少10公里，最多1.5萬名黎巴嫩政府軍將調動到邊境，以軍則停止邊境飛越活動；第3階段，黎巴嫩和以色列將於10日內在聯合國維和部隊支持下逐步恢復劃定陸地邊界的談判，並討論確保以黎邊境和利塔尼河之間建立沒有任何非國家武裝團體區域的路線圖。另外，提案亦關注黎巴嫩軍隊的資金問題，呼籲國際社會透過資金、裝備和培訓來支持黎巴嫩軍隊的部署。

黎巴嫩官員指，對提案當中幾項因素有疑慮，包括要求武裝組織拆除靠近以黎邊境的房舍和設施，但措詞含糊不清。黎巴嫩政府反對方案後，法國技術代表團在塞茹爾內離開後又再返回貝魯特討論細節，貝魯特目前未回應提案。