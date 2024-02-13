博雷利：北約不能成為隨意的聯盟

競逐再次入主白宮的美國前總統特朗普上周六（11日）公開表示，如果北約成員國不履行財政義務，他就會鼓勵俄羅斯為所欲為，言論令美國盟友不安。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利周一（12日）強調，北約不能成為一個隨意的聯盟。

博雷利表示，北約不能成為一個隨意的軍事聯盟，不能成為一個依賴美國領袖而運作的軍事聯盟，北約要麽存在，要麽不存在，他不會繼續評論美國總統競選活動中出現的任何愚蠢想法。

波蘭總理圖斯克同日出訪法國和德國，他在巴黎愛麗榭宮與該國總統馬克龍共進工作午餐時強調要重振波蘭與歐洲最重要夥伴的關係，歐洲必須成為一個安全的大陸，歐盟、法國及波蘭必須強大，做好保衞邊界及領土的準備。馬克龍指，歐洲進一步支援及滿足烏克蘭的需求至關重要，將令歐洲建立安全及防衞力量。德國總統斯泰因邁爾訪問塞浦路斯時，亦批評特朗普的言論不負責任，直指是正中俄羅斯下懷。

在美國，參謀長聯席會議主席布朗指出今年是北約成立75周年，美國有責任維護這些聯盟，美國每個聯盟的信譽都受到威脅，美國的領導力仍然是需要和受關注的。他專注於繼續建立和加強美國與北約的關係，同時意識到在政治層面的討論會有各種對話，他會繼續確保美國與北約盟友在軍事方面盡一切努力。

特朗普則再次在社交平台Truth Social發文，要求北約「必須平衡」，「如果有適當的要求，他們（北約國家）會這樣做。如果沒有，美國優先！」。