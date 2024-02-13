以堅持進攻拉法　擬加薩西南部設營區安置巴人

以色列地面部隊準備進攻加薩地帶最南端城市拉法，由於逾140萬巴勒斯坦人正在當地避難，引發國際社會反對。美媒周一（12日）報道，以色列政府已向埃及提交拉法撤離計劃，建議在加薩西南部設立營地及野戰醫院收容難民。

方案於近日交給埃及政府，提出在加薩西南部建立15個營區，每個營區有2.5萬個帳篷，由美國及其阿拉伯夥伴國家出資，埃及負責建設營區和野戰醫院，並與以色列協調如何把受傷巴人送離加薩治療。以色列戰時內閣成員甘茨表明，毫無疑問以軍會在拉法進行廣泛軍事行動，政府會採取任何可讓以軍在拉法自由行動的措施，包括疏散平民和為地面進攻做準備。

以軍周一凌晨對拉法進行大規模海、陸、空全方位打擊，造成大量傷亡。美國國務院發言人米勒表示，美國不認為以色列對拉法的攻擊等同發動全面進攻，強調以色列若無法確保拉法平民安全，就不應採取任何軍事行動。米勒還稱，加薩的平民傷亡率仍然太高，華府已利用影響力向以色列施壓採取可行措施減少平民傷亡。另有美國高官明言，以色列不應魯莽地對拉法採取地面行動。

中國外交部周二（13日）表示，中方高度關注拉法地區事態發展，反對並譴責傷害平民、違反國際法的行為，呼籲以色列盡快停止軍事行動，全力避免無辜平民傷亡，防止拉法地區出現更嚴重的人道災難。