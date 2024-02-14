拜登要求眾議院　立即通過援烏以台法案

美國參議院經通宵辯論後，周二（13日）以70比29票通過總值953億美元（約7,433億港元）的對外援助法案，援助對象包括烏克蘭、以色列及台灣。法案將交到眾議院闖關，預計會遇到共和黨阻撓。總統拜登發聲明，敦促眾議院盡快行動。

這項法案，當中約600億美元（約4,680億港元）用於援助烏克蘭，140億美元（約1,092億港元）協助以色列與哈馬斯戰鬥，91億美元（約709億港元）為加薩及西岸的巴人提供人道援助，另有48.3億美元（約376億港元）援助包括台灣的印太夥伴。

拜登指如果不對抗試圖征服或瓜分鄰國領土的暴君，美國的國家安全將面臨重大後果，要求眾議院立即通過法案。參議院多數黨領袖舒默表示，如果眾議院議長約翰遜容許表決法案，有信心在兩黨支持下會獲眾議院通過，指現在是約翰遜承擔責任的時候，指出歷史將審視美國是否會堅持自己的價值觀，勇敢地面對像俄羅斯總統普京這類惡霸。

惟約翰遜在參議院表決前指，參議院的法案未有包含阻止移民經美墨邊境湧入的條款，眾議院將不會在短期內安排表決。