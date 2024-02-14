特朗普前顧問倡北約分級制　拖欠會費將失保護

美國前總統特朗普近日指會鼓勵俄羅斯對不繳付會費的北約成員國為所欲為，爭議聲不斷。英媒周二（13日）刊登特朗普政府的前白宮國家安全委員會幕僚長凱洛格（Keith Kellogg）專訪，他揚言在特朗普重返白宮後，將推動北約成員國分級制度。

凱洛格指，如果有北約成員國沒有履行持續把至少2%國內生產總值（GDP）用於國防的支出承諾，他會主張相關國家不能再受到《北大西洋公約》第5條保護，該條款列明針對任何一個北約成員國的武裝攻擊，會被視為對全體成員的攻擊，北約必須作出適當回應。他強調，成員國若不遵守公約第3條規定持續發展防禦能力，就不應自動獲得第5條保護，同時可能會受到「制裁」，包括失去訓練或共享北約軍事資源的機會。他亦主張，成員國可隨意退出北約，但要繼續留在北約，就要有貢獻和成為一部分。

凱洛格還稱，會向特朗普建議於2025年6月召開北約會議，討論聯盟的未來，北約最終可能變成分級制聯盟，根據履行《北大西洋公約》條款的程度，部分成員國可享有更多的保護。凱洛格揚言，一旦特朗普於今年11月當選美國總統，就會向北約發出警告，讓成員國準備好應對上述會議。