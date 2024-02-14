新書揭特朗普曾下令美國　退出北約

美國記者修托（Jim Sciutto）將於下月出版新書《大國回歸》（The Return of Great Powers，暫譯），內容包括多名前美國總統特朗普政府高官的訪談，披露特朗普曾於2018年下令讓美國退出北約。同時，特朗普亦認為台灣太小，無法抵抗中國，對美國而言亦微不足道。

書中受訪的包括前白宮國家安全顧問博爾頓、前白宮幕僚長凱利等，博爾頓相信特朗普會試圖退出北約，北約將處於真正的危險之中。凱利則指，特朗普對美國安全承諾的蔑視延伸到與南韓和日本的共同防禦協議，關鍵是他認為北約毫無意義，並堅決反對在南韓或日本駐軍作為威懾力量。他透露，特朗普覺得俄羅斯總統普京是好人，北韓領袖金正恩也是好人，是美國把北韓逼到牆角，對特朗普來說似乎是美國在刺激他們，如果沒有北約，普京就不會做某些事情。

多名前高官亦講述了特朗普在2018年的北約峰會，差點就讓美國退出聯盟，凱利憶述特朗普在峰會期間總是咆哮、胡言亂語、上躥下跳，而且常常會說「好吧，我比他們聰明」。凱利當時嘗試向特朗普解釋北約的重要性，惟特朗普堅持己見。一名前高官指，特朗普向時任參謀長聯​​席會議主席米利和時任防長埃斯珀下令，要求美國退出北約。雖然二人強烈反對，但認為特朗普的指示是合法命令，所以仍制訂了執行退出北約的計劃。

此外，博爾頓指特朗普有一次在白宮橢圓形辦公室舉起記號筆筆尖，說：「那是台灣。看看這個辦公桌，那就是中國。」博爾頓解釋，特朗普的觀點是台灣太小，無法成功抵禦中國的攻擊，對美國亦不足為道。