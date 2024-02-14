傳俄尋求談判烏克蘭停火　沙利文拒絕

英國傳媒周二（13日）引述俄方消息披露，俄羅斯總統普京去年開始公開和私下向美國政府發出信號，表示準備考慮在烏克蘭停火，惟遭美方拒絕。美國官員則否認華府與莫斯科進行官方接觸，強調美方不會在烏克蘭不參與的情況下與俄方談判。

俄羅斯知情人士稱，普京去年透過中東的阿拉伯夥伴和其他中間人，提議凍結當前的烏克蘭戰線，並表明不會放棄任何俄佔烏克蘭領土。中間人去年底在土耳其會面，美俄亦透過中間人進行非官方接觸，但無成果。普京的訊息亦傳達給華府，美國白宮國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯、中央情報局（CIA）局長伯恩斯等高官曾開會，計劃由沙利文與俄羅斯總統顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）對話，討論下一步行動。惟沙利文上月致電烏沙科夫時，拒絕在沒有烏克蘭參與下磋商停火，僅稱美方願意討論美俄關係。

知情人士形容與美國人接觸毫無結果，對美國感失望，並引述普京指「我就知道他們甚麽也不會做」。知情人士抱怨美國切斷俄羅斯花2個月時間建立的聯繫根基，美國不相信普京有停火的誠意，而克里姆林宮認為就停火與美國進一步接觸沒有意義，因此烏克蘭戰爭將繼續下去。