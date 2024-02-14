擺脫經濟壓力　非法赴美中國移民日增

日本傳媒周二（13日）報道，愈來愈多非法中國移民湧入美國邊境，在南加州一個拘留營進行的訪談顯示，試圖透過墨西哥進入美國時被拘留的中國移民人數倍增，他們偷渡的主因包括想擺脫國內絕望的經濟狀況。有受訪者直言在國內的薪金上不去，孩子沒法上學。

據報道，上周日（4日）該拘留營內約有150名移民，其中華人佔約四成；翌日則有約100人，其中半數是中國公民佔最多，但大部分都不會說英語，另有越南、危地馬拉和委內瑞拉人。其中一個來自山東省的家庭表示，全家先從中國前往不需簽證的泰國、飛往土耳其和厄瓜多爾，再乘車進入哥倫比亞，坐船到達隘口邊緣，再徒步逾兩天穿越雨林，到達巴拿馬後乘車赴墨西哥，再付錢獲安排越過美墨邊境。

另一名來自湖北省的27歲青年表示，他向人蛇集團蛇頭支付了500美元（約3,900港元）；根據服務內容不同，支付蛇頭的費用最高可達1,000美元（約7,800港元）。而在大多數情況下，前往美國邊境需約5,000美元（約3.9萬港元），相當於在一定規模以上的中國公司員工平均年收入的逾三分之一。