台旅行社涉拖數　越南峴港4企業受騙

台灣美加國際旅行社（年代旅遊）因積欠在地接待旅行社費用，導致292名報名參加年代旅遊越南富國島旅行團的旅客遭遺棄並受困當地。有位於峴港的越南地接社向台媒爆料，稱被年代旅遊拖欠7萬多美元（約54.6萬港元），當地至少有4家地接社曾受騙。

位於峴港的越南錫安國際旅遊有限公司曾與年代旅遊合作11至12年，越南錫安國際旅遊總經理潘英智（Phan Anh Tri）周三（14日）接受台媒訪問時表示，年代旅遊2019年與2020年加起來共欠其8萬多美元（約62.4萬港元），至今只還了1萬美元（約7.8萬港元）。近日得悉年代旅遊出事，潘指年代旅遊總經理林大鈞「一直這樣」，就是先付一點訂金，讓地接社接團，之後被追尾數便諸多推搪，最後錢都不給。

潘英智被林大鈞欠錢後，某天到峴港市旅遊協會開會，一問才發現至少有另外3家地接社也遭年代旅遊所騙，久款從8,000（約6.24萬港元）至1萬多美元不等。潘表示，被欠款影響其公司營運，感到很生氣，考慮到「他（林大鈞的公司）倒了，我們就沒機會拿到錢」，所以決定公諸於世，盼不要再有人受騙。