夫婦服務偏遠區16年　籲他人赴內陸

為將愛心傳播到人煙稀少的內陸地區，澳洲新南威爾士省一對夫婦遠離舒適的海岸生活，前往昆士蘭省內陸一望無際的紅土地。在過去的16年裏，他們作為國際救援組織救世軍的成員，駕駛直升機為許多偏遠社區提供服務，不但支持遠距教育，還為人們舉辦紅白事，提供緊急救援等，多年的慷慨奉獻亦讓他們的直升機成為當地天空中一道亮麗的風景線。

澳媒周三（14日）報道，斯蒂爾（Simon Steele）和納塔莉（Natalie Steele）不僅在雨季時會與警察和皇家飛行醫療服務隊一起參與救援工作，在火災發生時，他們也會積極為民眾提供協助。兩人亦心繫兒童，大力支持社區活動，例如通過臨時咖啡館打造戶外電影院，帶孩子們參加夏令營等。斯蒂爾指，當直升機降落在學校跑道上時，孩子們臉上的表情讓他留下深刻印象。納塔莉則稱，看到那些一生都在內陸、從未去過大海、坐過飛機的孩子們的反應，對她非常特別。

夫婦兩人如今已結束服務，未來將在新南威爾士省格里菲斯體驗下一段新生活。回顧過去這段截然不同的經歷，他們難掩不捨之情，也鼓勵其他人走出去，體驗內陸地區豐富而無盡的機會。納塔莉表示，她與斯蒂爾深入偏遠社區，為當地民眾提供所需的一切幫助。無論是修理房屋圍欄，還是僅僅喝杯茶聊天，能夠實地前往當地查看民眾的情況，對當地產生了很大的影響。