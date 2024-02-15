列治文市通過動議　探討設毒品注射屋

在一片爭議聲中，加拿大卑詩省列治文市市議會周二（13日）以大比數票數通過一項動議，尋求當地衞生當局探討，在醫院設置毒品安全注射屋可能性。大批居民當天在市政廳門外抗議，高呼「不要毒品」，當中不乏華人面孔。

上述動議由烈治文市市議員赫德（Kash Heed）提出，目的並非立即興建毒品安全注射屋，而是促使溫哥華沿岸衞生局考慮有關可能性。經投票後，動議以7票贊成對2票反對通過，反對者分別是烈治文市華裔市議員區澤光（Chak Au）及盧仙泳（Alexa Loo）。即使溫哥華沿岸衞生局認為動議可行，仍需由加拿大衞生部決定。

早在表決前，烈治文市曾舉行多場諮詢會。然而，當地居民批評一眾市議員太過倉促表決一項重要議題，期望市議會能夠放慢程序步伐，為上述複雜社會問題供提一個全面解決方案。另外，當地周一（12日）爆發抗議活動，一名支持動議女子向眾人高呼：「滾回香港吧！」

另一邊廂，一名男子周二在會上提到，其兄弟2022年因吸毒死亡。他促請市議會應聽取醫學專家及相關專家意見，「而非屈服於一群根本不知道這是甚麽東西人士壓力」。

資料顯示，烈治文市去年共有26人因吸毒過量而死，全省死亡人數達到逾2,500人。卑詩省衞生部門負責人狄德安早前曾稱，設置毒品安全注射屋是個嘗試減少吸毒死亡人數重要工具。