北韓證實昨試射新型地對艦導彈　金正恩在場監督

北韓官媒周四（15日）證實，領導人金正恩周三（14日）監督試射一款將在海軍服役的新型地對艦導彈，並下令加強西部海上邊界附近的防禦態勢。

朝中社報道，北韓周三對名為「魚鷹-6」的新型導彈進行驗收試射，導彈在朝鮮半島東部海域飛行約1,400秒（逾23分鐘）後擊中目標，金正恩對驗收試射結果表示極大滿意。報道沒有透露該次試射了多少枚導彈和其他細節。

朝中社稱，金正恩提出前進部署並盡最大努力加強地對艦導彈力量，可靠防禦海上國境線，「徹底壓制和粉碎敵方海軍冒險企圖的一些途徑」。他指南韓為固守毫無國際法律依據和合法名分的「北方界線」而垂死掙扎，而北韓的海上主權不要靠甚麼修辭學上的術語、聲明和發表稿來維護，「而應該靠真實的武力行使，以實際行動來堅決維護」。金正恩下達重要指示，「尤其在敵人常常派驅逐艦、護衞艦和快艇等戰艦進犯的延坪島、白翎島以北國境線水域做好軍事應對態勢」；他並斷言，「在朝鮮半島西部海域存在幾多條線並不重要，更用不着分清是非，明確的是，敵人進犯我們認定的海上國境線時，我們就把它當做對我們主權的侵害、武力挑釁。」

南韓軍方周三曾稱，韓軍當日上午9時探測到北韓向江原道元山市東北方向水域發射巡航導彈，韓媒指這是北韓今年第5次發射巡航飛彈。有專家指出，北韓並非單純測試武器，而是為了對俄羅斯軍售而展示導彈性能。

朝中社周四亦報道，金正恩早前視察了北韓的重要軍工廠，具體了解生產工序現代化及現行生產情況，並提出了在順應當前形勢和革命發展要求，提高軍火質量和不斷擴大生產能力。報道沒有說明金正恩何時參觀軍工廠。