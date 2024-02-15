微軟：中俄朝伊朗黑客利用OpenAI工具改進技能

美國微軟發周三（14日）發表報告，指獲俄羅斯、中國、伊朗和北韓政府支持的黑客，使用微軟出資研發的OpenAI人工智能工具來改進技能，並欺騙他們的攻擊目標。然而OpenAI和微軟都形容，黑客對這些工具的利用仍處於「早期」和「漸進」階段，尚未看到網絡間諜取得任何突破。

微軟在報告中表示，該公司追蹤了隸屬於俄羅斯軍事情報部門、伊朗革命衞隊、以及中國和北韓政府的黑客組織，發現他們試圖利用通被稱為人工智能（AI）的大型語言模型，來完善黑客技術。微軟負責客戶安全的副總裁伯特表示：「無論是否存在任何違反法律或服務條款的行為，我們只是不希望那些被我們發現、追蹤並確認發動各種威脅的組織，取得這些技術。」

報告指出，俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局（GRU）黑客利用這些大型語言模型來研究「可能與烏克蘭常規軍事行動有關的各種衞星和雷達技術」；北韓黑客就被指利用這些模型，產生一些可能用於針對地區專家的「魚叉式網絡釣魚活動」內容；伊朗黑客就被指利用這些大型語言模型編寫更具說服力的電子郵件，例如起草一則訊息，試圖引誘「傑出女權主義者」造訪一個設有陷阱的網站。報告又指，中國政府支持的黑客也在測試這些大型語言模型，例如向它們詢問有關敵對情報機構、網絡安全和「知名人士」有關的問題。

俄羅斯、北韓和伊朗的外交官員暫未對報告的相關指控作回應，而中國駐美大使館發言人劉鵬宇則表示，中方反對「對中國的無端抹黑和指摘」，並主張「安全、可靠、可控」的人工智能科技部署，以「增進全人類的共同福祉」。