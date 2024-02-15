多國斡旋停火欠成果　以色列斥哈馬斯妄想

美國、埃及、卡塔爾等國在埃及開羅斡旋以巴停火，周三（14日）的第二天談判繼續未有成果。以色列總理內塔尼亞胡指摘巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯提出的條件是「妄想」，揚言以色列將在加薩地帶拉法平民離開戰區後，採取軍事行動。報道指，內塔尼亞胡已下令以方代表離開埃及，或令談判破裂。

以色列總理辦公室發表聲明，強調哈馬斯改變立場才會使談判得以推進。美國國家安全顧問沙利文強調，各方正盡力達成對以色列和地區安全有利的協議。《華盛頓郵報》引述埃及前國防官員形容，會談關鍵癥結在於哈馬斯釋放人質，以及以色列釋放相應在囚巴人的數量，哈馬斯希望部分知名巴人政治領袖獲釋，惟以方不願意。

知情官員指，哈馬斯希望以軍在停戰期間撤出加薩城市，確保讓巴人安全通行，同時禁止以色列偵察機和無人機在停火期間飛越。埃及和卡塔爾正與哈馬斯直接接觸，形容哈馬斯在今次談判試圖表現得更靈活，現在似乎願意接受有時限的停火。惟另一駐開羅外交官認為會談最大障礙，是哈馬斯要求各方保證遵守停火協議。

停火談判於周二（13日）開始，預計還將持續兩天。法國總統馬克龍周三向內塔尼亞胡表明，法國堅決反對以色列進攻拉法，恐違反國際人道法並加劇區域局勢。西班牙首相桑切斯、愛爾蘭總理瓦拉德卡周三致信歐盟委員會主席萊恩，呼籲緊急審查以色列是否違反與歐盟貿易協議的人權義務。