援烏美製多管火箭受損　空運美國修復

開源情報組織「NOELREPORTS」日前在社交平台「X」上載影片，稱兩套受損的美製M142高機動多管火箭系統（HIMARS），由烏克蘭空運回美國修復。

影片顯示，一架安124-100戰略運輸機降落賓夕凡尼亞州哈里斯堡國際機場。機尾貨艙門開啟後卸載HIMARS，其中一套出現彈片損傷，另一套的駕駛室嚴重損毀及失去右前輪，開源分析人士推測可能是觸碰地雷所致。英國倫敦大學國王學院戰爭研究系博士後研究員米倫（Marina Miron）認為，俄軍猛攻烏軍前線多處，至少摧毀或損傷一套HIMARS。她指俄羅斯能利用奧蘭10無人機、柳葉刀巡航彈藥，打擊烏克蘭裝甲車輛及軍事裝備。

如片段獲確認，意味烏軍可用的HIMARS減少，消息對陷入苦戰的頓涅茨克州阿夫迪夫卡守軍相當不利，美國及烏克蘭國防部並未對片段置評。俄軍目前沿盧甘斯克州、哈爾科夫州北部向西緩慢推進。俄烏戰爭前年2月爆發後，美國向烏克蘭捐贈39套HIMARS。俄羅斯多次宣稱在戰場摧毀HIMARS，但說法從未獲得證實。