美獲俄軍事能力情報　傳涉核反衞星系統

美媒周三（14日）引述消息報道，美國已掌握有關俄羅斯軍事能力的新情報，涉及俄羅斯計劃在太空部署核反衞星系統。但多名高級美國國會議員在周三聽取情報簡報時強調，情報不會對美國或其利益構成直接威脅。眾議院議長約翰遜上月已獲悉有關資訊，指沒有理由感到恐慌。

報道指，該情報已通報國會和美國的主要盟國，部分議員認為情報非常嚴重，應該解密並公諸於眾。知情美國官員稱，俄羅斯的系統仍在開發中，尚未進入軌道，目前不清楚相關技術的進展，該威脅不涉及用於攻擊人類的武器。報道列出，情報可能涉及俄羅斯核動力反衞星能力或核武裝能力。

眾議院情報委員會主席特納周三發表聲明，證實其委員會掌握有關嚴重國家安全威脅的情報，與破壞穩定的外國軍事能力有關，邀請議員到眾議院地下室了解。國家安全顧問沙利文周三稱，對特納公開情報存在感到驚訝，自己預定周四（15日）向眾議院共和黨和民主黨領袖通報情況。

美國國防情報局前年一份太空安全報告指出，俄羅斯多年來尋求反太空衞星系統，能夠從地面、空中、網絡和太空瞄準敵方，削弱美國軍事和商業太空系統。俄羅斯2020年測試一種天基反衞星武器，具有複雜的軌道能力，可為友方衞星提供服務和檢查，又有能力攻擊敵方衞星。