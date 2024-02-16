長榮日本飛台客機　孕婦分娩抵達送院

台灣長榮航空周四（15日）從日本東京飛往台北的客機上，一名孕婦突然分娩。台交通部民用航空局證實事件，指婦人及嬰兒已送醫。該航班的訂位資料中，並未顯示機上有需要出具適航證明的孕婦乘客，如涉事孕婦懷單胞胎，疑懷孕28周以下，搭機前並不需要出具適航證明，具體原因有待進一步調查。

長榮航空表示，周四一班由波音787夢幻客機執飛、從羽田機場飛往松山機場的BR189航班，於飛行途中有孕婦出現臨盆反應，經醫生旅客與全體空服員協助，在機上順利產下一名男嬰。長榮航空緊急通報松山機場取得優先降落權，並安排救護車待命。航班於當日下午1時11分降落松山機場後，航空公司立即派員陪同母子前往醫院，二人均平安。

根據長榮航空官網的孕婦搭機注意事項，公司不接受單胞胎懷孕36周以上（距離預產期4周以內）或多胞胎懷孕32周以上的乘客及生產後7天內的產婦搭機。單胞胎懷孕28周至35周又6天（距離預產期12至4周），或多胞胎懷孕28周至31周又6天（距離預產期12至8周） 的乘客，需由其主診醫生於搭機前10日內填具長榮航空的適航證明，同時於起飛48小時前完成預訂，經公司醫生同意後方可搭機。