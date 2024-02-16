戰略城市阿夫迪夫卡瀕失守　烏軍開始部分撤兵

烏克蘭東部戰略城市阿夫迪夫卡自俄羅斯前年入侵克蘭以來，一直都是俄軍的奪取目標，美媒周四（15日）報道，當地的烏克蘭守軍在俄軍包圍下形勢嚴峻，烏軍已開始從該市部分撤軍，更指該市落入俄軍手中是遲早的事。

阿夫迪夫卡距離烏東俄控地區首府頓湼茨克市僅約24公里，對俄羅斯來說比巴赫木特更具戰略價值。曾是頓巴斯地區經濟支柱的一所焦炭及化工廠，很可能是烏軍在阿夫迪夫卡的最後一個據點。一名在阿夫迪夫卡的烏軍無人機操作員稱，俄軍目前正試圖對工廠的右翼施壓，並逐漸取得成功，他直言：「他們（俄軍）不顧損失地進迫，我們的部隊被迫撤退。」

阿夫迪夫卡一旦被奪取，將標誌着俄軍自去年烏克蘭反攻失敗以來在戰場上的最重大勝利，並且會是迄今為止俄軍正在重新獲得主動權最明顯的迹象，而相對地，烏軍則受窘於缺乏士兵、武器、彈藥、士氣和資金。是否承認阿夫迪夫卡失守，亦可能成為新任烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基的第一個關鍵考驗。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比周四亦表示，阿夫迪夫卡情勢危急，有落入俄軍手上的風險，呼籲國會通過法案向烏克蘭提供逾600億美元（約4,680億港元）的援助，以給予烏克蘭迫切所需的彈藥對抗俄軍。