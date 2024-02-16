以襲加薩最大醫院拘數十人　多人死傷

在圍困數天之後，以色列特種部隊周四（15日）突襲加薩地帶南部汗尤尼斯納賽爾醫院，聲稱在裏面拘捕了數十名懷疑恐怖分子，包括部分參與去年10月7日哈馬斯襲擊以色列事件的人士。

納賽爾醫院是目前加薩地帶仍然在運作的最大醫院。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，突襲行動是基於包括獲釋人質所得來的情報而進行，相信醫院內藏有以色列人質的遺體，哈馬斯恐怖分子亦很可能「躲在醫院內受傷的平民背後」。以軍表示，突襲醫院拘留的數十人中，包括一名曾經參與去年10月襲擊以色列的哈馬斯救護車司機、一名承認參與該宗襲擊的人士，以及一名武裝組織「解放巴勒斯坦人民陣線」的行動人員。哈加里還表示，以軍在醫院內發現了武器，包括炸藥和迫擊炮。

以色列國防軍亦指，哈馬斯在納賽爾醫院設有指揮室、情報和審訊中心，以及警局；國防軍亦公布一名被俘哈馬斯人員的審問錄影，他在片中稱至少有10名人質被關押在納賽爾醫院。哈加里則稱，有獲釋的人質也證實他們曾被關押在該醫院。然而哈馬斯否認與醫院有關，亦否認有人質被關押在醫院內。

無國界醫生指，以軍在周四曾炮擊納賽爾醫院，造成「人數不明」的死傷，又指他們的一名同事在以軍突襲後下落不明；無國界醫生的工作人員也被迫經以軍方設立的檢查站離開醫院。另外亦有目擊者表示，以軍狙擊手曾在周二射擊企圖離開納賽德醫院的人，至少有兩人被殺，另有多人被射傷。

加薩衞生部發言人基德拉醫生(Dr. Al-Qidra)表示，以軍早前用推土機在醫院的圍牆內挖亂葬崗，又指以軍部隊在周四衝進產科大樓搜查，之後下令超過470名員工、病人及家屬，轉往納賽爾醫院範圍內一座沒有醫療設備的建築物，當中有6名需要深切治療病人，以及3名在氧氣箱的嬰兒，他們沒有醫護人員照顧。