悉尼25地點揭石棉污染　設專案組追查

澳洲新南威爾士省悉尼西區剛開放的羅澤爾公園（Rozelle Parklands）於1月初發現石棉污染，調查人員至今在約200個地點做檢測，發現25處有石棉污染。新省政府周四（15日）估計受污染地點可能有數百個，宣布成立專案組檢驗及進行刑事調查，教育部周五（16日）亦對7間學校展開預防性的檢驗。

政府在悉尼多個公園、醫院等地方發現黏結石棉和易碎石棉，而有問題覆蓋物由Greenlife Resource Recovery公司供應，該公司堅稱對污染不負有責任，獨立實驗室的多輪測試表明公司供應的覆蓋物在分發給客戶前不含石棉。

省環境部長夏普（Penny Sharpe）表示，政府對石棉採取零容忍態度，專案組由逾130名環境保護局調查人員組成，將審視石棉是如何在受污染地點出現，強調覆蓋物含有石棉是違法的。環境保護局局長查普爾（Tony Chappel）指，這是一項非常重大的調查，可能是當局史上規模最大，目標是盡快得出結論，調查涉及複雜、龐大的供應鏈，但目前為止只發現Greenlife的覆蓋物含有石棉。

夏普透露，Greenlife是今次事件的「共通點」，一間供應商向約30間分銷商供貨，分銷商再向下游企業供貨，波及逾100個用戶，她揚言會懲罰任何做錯事的人。

石棉是多種天然纖維礦物的總稱，其特質包括特強抗拉強度、耐熱性和對化學品抗腐蝕性，曾被廣泛用於樓宇建築，以及作為屋面瓦片、供水管道等的原材料。世界衞生組織指出，接觸石棉可導致肺癌和間皮瘤等癌症，也可引起其他疾病，包括石棉沉着病（肺纖維化）、胸膜斑、胸膜增厚和胸腔積水。